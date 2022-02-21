Решение Путина по Донбассу назвали меняющим мировой порядок

Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик полностью меняет мировой порядок. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RTV Pink. Его слова приводит ТАСС .

«Данное решение разрушает всю мировую архитектуру безопасности. <...> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <...> Меняется мировой порядок», — сказал Вучич.

По его словам, после решения Путина о признании независимости ДНР и ЛНР Сербия оказалась перед политическим давлением. При этом Вучич подчеркнул, что 85% сербов останутся на стороне России, что бы ни произошло.