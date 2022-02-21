Абхазия поддержала признание независимости ДНР и ЛНР

"Приветствуем решение президента Российской Федерации Владимира Путина о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Решение о признании суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам", - заявил Бжания.

Ранее Великобритания отреагировала на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В понедельник, 21 февраля, Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи. Российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.