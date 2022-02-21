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25 минут назад

Абхазия поддержала признание независимости ДНР и ЛНР

Газета.Ru

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Абхазия поддерживает признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, сообщает РИА "Новости".

Абхазия поддержала признание независимости ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приветствуем решение президента Российской Федерации Владимира Путина о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Решение о признании суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам", - заявил Бжания.

Ранее Великобритания отреагировала на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В понедельник, 21 февраля, Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи. Российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

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