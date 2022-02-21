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42 минуты назад

Генсек ООН из-за ситуации вокруг Украины отменил поездку в ДР Конго

ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш из-за ухудшающейся ситуации вокруг Украины отменил поездку в Демократическую Республику Конго и вернется во вторник в Нью-Йорк. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генсек ООН из-за ситуации вокруг Украины отменил поездку в Конго
Фото: ReutersReuters

"В свете ухудшающейся ситуации вокруг Украины генеральный секретарь ООН отменяет поездку в Демократическую Республику Конго. Генеральный секретарь вернется в Нью-Йорк во вторник", - сказал Дюжаррик.

Гутерриш намеревался провести в ДРК три дня. Ранее источники в СБ ООН сообщили ТАСС, что встречи Совбеза по Украине пока не планируется. 23 февраля состоится традиционное ежегодное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.

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