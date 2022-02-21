Генсек ООН из-за ситуации вокруг Украины отменил поездку в Конго

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш из-за ухудшающейся ситуации вокруг Украины отменил поездку в Демократическую Республику Конго и вернется во вторник в Нью-Йорк. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.