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21 февраля

Путин обратился к россиянам

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин в понедельник 21 февраля выступает с телеобращением к гражданам страны, трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.

На фоне обострения отношений между ДНР, ЛНР и Украиной главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость регионов.

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