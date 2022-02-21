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14 минут назад

Зеленский собрал срочное совещание СНБО после заявлений на Совбезе России

Газета.Ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) после заявлений на Совбезе России. Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский собрал срочное совещание СНБО после заявлений на Совбезе России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО", - написал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет принято сегодня. В Москве 21 февраля прошло заседание Совета безопасности, которое возглавил Путин. На повестке дня стоял вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Главы непризнанных республик незадолго до этого обратились к президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР.

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