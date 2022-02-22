Рисунок Матисса нашли под кучей мусора на юге Франции

Рисунок французского художника Анри Матисса случайно нашли под кучей мусора во французском департаменте Вар на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал «360».

Фото: Королевский музей изящных искусств в Копенгагене Королевский музей изящных искусств в Копенгагене

Картину нашла оценщик аукционного дома Женнифер Премпье-Роллан во время судебной оценки имущества при оформлении опекунства. Рисунок лежал в картонной коробке, которая находилась под кучей мусора.

На картине изображен женский портрет, также на рисунке была обнаружена подпись Матисса.

В мае 2021 года эта же аукционистка нашла еще одну работу Матисса в этом же французском регионе.