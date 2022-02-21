Критика Зеленского оскорбила Запад

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал возмущение, укорив западные страны в том, что они делают недостаточно для защиты его страны, пишет Politico.

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Как отмечается в материале, Зеленский на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сорвал аплодисменты присутствующих, а затем «укусил» руки, которые аплодировали ему, язвительной речью, в которой раскритиковал западных союзников за то, что они делают недостаточно для его страны.

Не называя имен, Зеленский упрекнул Германию за то, что она не решалась отправить оружие и вместо этого предложила каски. Он также бросил тень на Соединенные Штаты за отказ ввести немедленные санкции против Кремля за угрозы Украине.

«Мы собираемся защищать нашу страну с поддержкой наших партнеров или без нее», — заявил Зеленский.

Он также поинтересовался, чего ждет Запад, почему не вводит превентивные санкции по отношению к Москве.

Президент Украины также отчитал западных союзников за то, что они не предложили Украине более четкий путь к членству в ЕС, а также за нежелание обсуждать возможность того, что Украина может никогда не присоединиться к НАТО.