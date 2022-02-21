В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
35 минут назад

Критика Зеленского оскорбила Запад

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал возмущение, укорив западные страны в том, что они делают недостаточно для защиты его страны, пишет Politico.

Критика Зеленского оскорбила Запад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в материале, Зеленский на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сорвал аплодисменты присутствующих, а затем «укусил» руки, которые аплодировали ему, язвительной речью, в которой раскритиковал западных союзников за то, что они делают недостаточно для его страны.

Не называя имен, Зеленский упрекнул Германию за то, что она не решалась отправить оружие и вместо этого предложила каски. Он также бросил тень на Соединенные Штаты за отказ ввести немедленные санкции против Кремля за угрозы Украине.

«Мы собираемся защищать нашу страну с поддержкой наших партнеров или без нее», — заявил Зеленский.

Он также поинтересовался, чего ждет Запад, почему не вводит превентивные санкции по отношению к Москве.

Президент Украины также отчитал западных союзников за то, что они не предложили Украине более четкий путь к членству в ЕС, а также за нежелание обсуждать возможность того, что Украина может никогда не присоединиться к НАТО.

Своими упреками Зеленский вызвал возмущение присутствующих.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители