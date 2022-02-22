Еще одна страна встала на сторону РФ в украинском вопросе

Признание независимости ДНР и ЛНР со стороны России обеспечивает безопасность жителей республик Донбасса, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.
Ортега считает, что решение главы российского государства Владимира Путина «открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий». Как заявил президент Никарагуа, «Украину используют, чтобы провоцировать Россию», а сама Украина «всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией».
«Поэтому Россия поступает именно так, как поступает – она защищается», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на государственное ТВ Никарагуа.
Напомним, опубликованы указы президента России о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.