Еще одна страна встала на сторону РФ в украинском вопросе

Ортега считает, что решение главы российского государства Владимира Путина «открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий». Как заявил президент Никарагуа, «Украину используют, чтобы провоцировать Россию», а сама Украина «всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией».