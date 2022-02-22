Еще одна страна встала на сторону РФ в украинском вопросе

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30 минут назад

Президент Никарагуа поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

Деловая газета "Взгляд"иещё 23

Признание независимости ДНР и ЛНР со стороны России обеспечивает безопасность жителей республик Донбасса, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

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Фото: ТАССТАСС

Ортега считает, что решение главы российского государства Владимира Путина «открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий». Как заявил президент Никарагуа, «Украину используют, чтобы провоцировать Россию», а сама Украина «всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией».

«Поэтому Россия поступает именно так, как поступает – она защищается», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на государственное ТВ Никарагуа.

Напомним, опубликованы указы президента России о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.

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