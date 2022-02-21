"Это в чистом виде геноцид": Киев оставил Донбасс без воды

Прекращение работы насосной станции в ДНР, из-за которого десятки тысяч жителей республики остались без питьевой воды, является геноцидом со стороны Киева. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил представитель Народной милиции региона Эдуард Басурин.
«Без воды у нас люди остались. Вот, говорят, что нет геноцида. Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — сказал Басурин.
По его словам, поврежденная насосная станция качает воду для порядка двух миллионов человек не только в ДНР и ЛНР, но в Донбассе.
«Вот эта власть, которая сейчас находится в Киеве, она реально осуществляет геноцид не только по жителям наших республик, но и по жителям Донбасса в том числе», — отметил Басурин.
Ранее в ДНР объявили режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды после повреждения насосной станции. Без воды остались более 21 тысячи человек и свыше 50 социальных объектов, включая больницы.