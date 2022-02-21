"Это в чистом виде геноцид": Киев оставил Донбасс без воды

«Без воды у нас люди остались. Вот, говорят, что нет геноцида. Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — сказал Басурин.