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42 минуты назад

"Это в чистом виде геноцид": Киев оставил Донбасс без воды

Елена Прошина

Прекращение работы насосной станции в ДНР, из-за которого десятки тысяч жителей республики остались без питьевой воды, является геноцидом со стороны Киева. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил представитель Народной милиции региона Эдуард Басурин.

"Это в чистом виде геноцид": Киев оставил Донбасс без воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без воды у нас люди остались. Вот, говорят, что нет геноцида. Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — сказал Басурин.

По его словам, поврежденная насосная станция качает воду для порядка двух миллионов человек не только в ДНР и ЛНР, но в Донбассе.

«Вот эта власть, которая сейчас находится в Киеве, она реально осуществляет геноцид не только по жителям наших республик, но и по жителям Донбасса в том числе», — отметил Басурин.

Ранее в ДНР объявили режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды после повреждения насосной станции. Без воды остались более 21 тысячи человек и свыше 50 социальных объектов, включая больницы.

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