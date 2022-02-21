Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».

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Глава ДНР заявил, что главная цель республики – интеграция с Российской Федерацией, жители ДНР ощущают себя «русскими по духу».

Денис Пушилин попросил Владимира Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ДНР и Россией, в котором будет предусмотрено взаимодействие в оборонной сфере.

Он отметил, что Минские соглашения не помешали Киеву нарушить перемирие, и выразил уверенность, что Киев решился на силовое решение конфликта на юго-востоке страны.