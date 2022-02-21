Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».
Глава ДНР заявил, что главная цель республики – интеграция с Российской Федерацией, жители ДНР ощущают себя «русскими по духу».
Денис Пушилин попросил Владимира Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ДНР и Россией, в котором будет предусмотрено взаимодействие в оборонной сфере.
Он отметил, что Минские соглашения не помешали Киеву нарушить перемирие, и выразил уверенность, что Киев решился на силовое решение конфликта на юго-востоке страны.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Украина и непризнанные республики Донбасса обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.