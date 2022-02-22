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38 минут назад

В Грузии прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР

Lenta.ruиещё 56

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Она назвала это повторением сценария 2008 года, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Ее цитирует РИА Новости.

В Грузии назвали признание ДНР и ЛНР повторением 2008 года
Фото: ТАССТАСС

«Грузия категорически осуждает "признание" Россией Донецкой и Луганской областей, это является повторением сценария, за которым последовала оккупация 20 процентов нашей территории . Грузия поддерживает вас, президент Украины) Зеленский, и мы поддерживаем территориальную целостность и мир», — заявила Зурабишвили.

Грузинский лидер также выразила поддержку Украине.

Путин заявил о признании ЛНР и ДНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

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