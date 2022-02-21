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1 час назад

Басурин назвал условие окончания конфликта на Донбассе

Национальная Служба Новостей

Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин назвал условие окончания конфликта на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Война должна закончиться раз и навсегда… Закончиться победой, чтобы Украина стала теперь дружественной территорией по отношению к РФ, а не врагом», - сказал Басурин в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, если Украина не будет настроена дружественно по отношению к России, то война будет «продолжаться бесконечно».

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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