Басурин назвал условие окончания конфликта на Донбассе

Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Война должна закончиться раз и навсегда… Закончиться победой, чтобы Украина стала теперь дружественной территорией по отношению к РФ, а не врагом», - сказал Басурин в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, если Украина не будет настроена дружественно по отношению к России, то война будет «продолжаться бесконечно».