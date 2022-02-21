Евросоюз направит на Украину военно-учебную миссию

Европейский союз (ЕС) направит на Украину военную консультативную миссию. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил после встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Фото: John Macdougall / Globallookpress.com John Macdougall / Globallookpress.com

Он рассказал о планах Евросоюза развернуть на Украине военно-учебную миссию и подчеркнул, что она не будет являться боевой.

Кулеба также добавил, что ЕС представит Киеву комплекс предложений по укреплению кибербезопасности республики.