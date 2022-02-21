Байден попросил Макрона о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Zone Bourse.

Сообщалось, что встречу двух лидеров предложил организовать Макрон. Предстоящий саммит должен затронуть вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Путин и Байден поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться в Европе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Андреас Хеллер заявила «Ленте.ру», что страна готова снова принять у себя саммит президентов России и США, если это потребуется.