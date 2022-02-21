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29 минут назад

Шольц вызвал Путина на телефонный разговор

Лера Букина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник, 21 февраля, намерен провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге, передает РИА Новости.

Шольц вызвал Путина на телефонный разговор
Фото: ReutersReuters

«Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом», - подчеркнул он.

Как указал Хебештрайт, это «было обсуждено с французским президентом Эммануэлем Макроном». Он добавил, что это «связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу».

Ситуация на востоке Украины продолжает накаляться. Как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко 21 февраля,

на территории республики каждый день разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии.

Ранее, 15 февраля, в Кремле состоялась встреча президента России с канцлером ФРГ. Ключевыми темами переговоров стали гарантии безопасности в Европе и обострение вокруг Украины, экономика и энергетика.

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