В ДНР объявили ЧС государственного уровня из-за прекращения питьевого водоснабжения в результате остановки насосной станции. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время без воды остались жителей Докучаевска и Еленовки. Это более 21 тыс. человек, а также более 50 социальных объектов, включая больницы. В местном МЧС уточнили, что для населения организован подвоз технической воды. В настоящее время проводятся работы по подключению системы к подземным скважинам.
В последние дни в ЛНР и ДНР обострилась ситуация. Силы ВСУ регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Было организовано несколько диверсий: в частности, в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе. Кроме того, из-за обстрела на шахте имени Скочинского произошла остановка вентилятора главного проветривания. Под землей находилось 266 человек, их оперативно выводят на поверхность.