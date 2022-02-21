В ДНР объявили ЧС государственного уровня из-за прекращения питьевого водоснабжения в результате остановки насосной станции. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время без воды остались жителей Докучаевска и Еленовки. Это более 21 тыс. человек, а также более 50 социальных объектов, включая больницы. В местном МЧС уточнили, что для населения организован подвоз технической воды. В настоящее время проводятся работы по подключению системы к подземным скважинам.