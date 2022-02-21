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28 минут назад

ДНР осталась без воды: введен режим ЧС

Елена Прошина

В ДНР объявили ЧС государственного уровня из-за прекращения питьевого водоснабжения в результате остановки насосной станции. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время без воды остались жителей Докучаевска и Еленовки. Это более 21 тыс. человек, а также более 50 социальных объектов, включая больницы. В местном МЧС уточнили, что для населения организован подвоз технической воды. В настоящее время проводятся работы по подключению системы к подземным скважинам.

В последние дни в ЛНР и ДНР обострилась ситуация. Силы ВСУ регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Было организовано несколько диверсий: в частности, в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе. Кроме того, из-за обстрела на шахте имени Скочинского произошла остановка вентилятора главного проветривания. Под землей находилось 266 человек, их оперативно выводят на поверхность.

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