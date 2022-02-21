Американцев призвали срочно покинуть Украину

Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины в связи с возможной эскалацией конфликта. Согласно сообщению на сайте посольства Соединенных Штатов в Киеве, существует серьезный риск ограничения коммерческих рейсов из страны.

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«Государственный департамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными способами в связи с возросшей угрозой российских военных действий. Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой по всей стране и может ухудшиться практически незаметно», — заявили в посольстве.

Напомним, что ранее Госдеп США призвал американских граждан, которые не занимают критически важные должности, покинуть территорию Украины. Кроме того, посольство США будет временно переведено из Киева во Львов.