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14 минут назад

Американцев призвали срочно покинуть Украину

Елена Прошина

Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины в связи с возможной эскалацией конфликта. Согласно сообщению на сайте посольства Соединенных Штатов в Киеве, существует серьезный риск ограничения коммерческих рейсов из страны.

Американцев призвали срочно покинуть Украину
Фото: ReutersReuters

«Государственный департамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными способами в связи с возросшей угрозой российских военных действий. Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой по всей стране и может ухудшиться практически незаметно», — заявили в посольстве.

Напомним, что ранее Госдеп США призвал американских граждан, которые не занимают критически важные должности, покинуть территорию Украины. Кроме того, посольство США будет временно переведено из Киева во Львов.

Украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт

Ситуация на Украине обострилась в последние несколько дней. Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирного населения в Россию и мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Ранее Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики начали реализовывать план по вторжению в Донбасс.

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