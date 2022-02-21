В ДНР объявили режим ЧС

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

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«В связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения, в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня», — сказано в сообщении.

Без воды остались 21 тысяча жителей Докучаевска и Еленовки и более 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

Причиной аварии в МЧС называют артиллерийские обстрелы со стороны украинских сил.