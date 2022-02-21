На Украине отвергли обвинения в обстреле российского погранпункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили удары по российскому погранпункту в Ростовской области. Таким образом на обвинения в обстреле ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, передает ТАСС в понедельник, 21 февраля.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Глава Совбеза Украины отверг информацию об атаке украинских военных.

«Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения», — заверил Данилов в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что неустановленный снаряд ВСУ 21 февраля попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание было разрушено, никто не пострадал.