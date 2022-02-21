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33 минуты назад

На Украине отвергли обвинения в обстреле российского погранпункта

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили удары по российскому погранпункту в Ростовской области. Таким образом на обвинения в обстреле ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, передает ТАСС в понедельник, 21 февраля.

На Украине отвергли обвинения в обстреле российского погранпункта
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАССЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Глава Совбеза Украины отверг информацию об атаке украинских военных.

«Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения», — заверил Данилов в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что неустановленный снаряд ВСУ 21 февраля попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание было разрушено, никто не пострадал.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации мирных жителей в Россию. Они также подписали указы о всеобщей мобилизации.

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