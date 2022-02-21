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1 час назад

Стрелков призвал разделить Украину на части

Национальная Служба Новостей

Экс-глава Минобороны ДНР заявил, что принудить Украину к миру можно только вооруженным путем. Украину необходимо нейтрализовать, но речь не идет о полном завоевании страны, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН.

Стрелков призвал разделить Украину на части
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Необходимо лишить Украину возможности в дальнейшем угрожать войной РФ, чем она занималась все последние семь лет. Для этого Украину необходимо разделить на части, необходимо вывести из ее состава русскоговорящие регионы, которые никогда Украине не принадлежали, лишить ее армии. То есть, принудить ее к миру вооруженным путем и окончательно, принудив ее к военно-политической капитуляции – к отказу от Крыма, от Донбасса, поскольку Минские соглашения мертвы», - отметил он.

Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. Такое мнение накануне высказал политолог, экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Марков.

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