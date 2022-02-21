Зеленский шокировал участников Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский шокировал «своих нынешних друзей», когда во время Мюнхенской конференции заявил о возможном пересмотре Киевом ядерного статуса страны. Об этом заявил бывший замминистра иностранных дел Чехии Ярослав Башта, пишет РИА Новости.

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«Этой "угрозой", наверняка предназначенной для Москвы, Зеленский напугал скорее западные столицы», — отметил он.

Башта добавил, что реализация подобных идей может привести к «цепной реакции», пояснив, что потенциальное, оружие массового поражения могло бы быть превентивно востребовано государствами, которые граничат с Украиной.

Бывший замглавы МИД добавил, что устами своего президента Украина заявила о намерениях «вступить на путь, уже пройденный северокорейским режимом». Башта напомним, что все страны, заявившие о своем желании обрести ядерное оружие, сталкивались с жесткими международными санкциями.

«Это тоже должен иметь в виду украинский лидер, выдвигая шокирующие даже собственных друзей идеи», — заключил он.