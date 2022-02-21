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27 минут назад

У семьи Токаева нашли скрытое богатство в Европе

Лера Букина

У семьи действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с 1998 года было скрытое богатство в Европе. Об этом узнали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и издание «Vласть».

У семьи Токаева нашли скрытое богатство в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сведения основаны на утечке данных о счетах швейцарского банка Credit Suisse. Информация была передана анонимным источником газете Süddeutsche Zeitung. Она, в свою очередь, поделилась данными с OCCRP и еще 46 СМИ в разных странах.

В материале отмечается, что в 1998 году в Credit Suisse был открыт счет на тогдашнюю жену Токаева Надежду и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в школе-интернате в Женеве. В 2005 году на счету было обнаружено около миллиона долларов.

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После того, как счет был закрыт, Токаевы в 2012 году решили открыть на Британских Виргинских островах офшорные компании с собственными счетами в Швейцарии. Фирмы использовались для контроля компании в Британии. Ее активы в 2014 году оценивались в пять миллионов долларов. Кроме того, известно о приобретении имущества в Москве и Женеве стоимостью не менее 7,7 миллиона долларов.

Ранее в январе Касым-Жомарт Токаев заявил, что основным драйвером начала протестов в Казахстане стало сильнейшее расслоение в доходах между богатыми и бедными, чем и воспользовались террористы для дестабилизации обстановки.

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