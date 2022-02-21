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22 минуты назад

Гигантские воздушные шары парализовали работу аэропорта. Видео

Александр Кузьмин

Работу аэропорта бразильского города Сан-Паулу заблокировали гигантские воздушные шары. На снятое очевидцами видео с места событий обратил внимание телеканал «Москва 24».

Один из воздушных шаров накрыл ожидавший вылета самолет Boeing, другие оказались на площадке с припаркованными лайнерами. Из-за инцидента отправку рейсов пришлось отложить до тех пор, пока работники воздушной гавани не уберут посторонние предметы. Теперь их владельцу в связи со случившимся грозит крупный штраф, отмечает телеканал.

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