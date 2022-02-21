Один из воздушных шаров накрыл ожидавший вылета самолет Boeing, другие оказались на площадке с припаркованными лайнерами. Из-за инцидента отправку рейсов пришлось отложить до тех пор, пока работники воздушной гавани не уберут посторонние предметы. Теперь их владельцу в связи со случившимся грозит крупный штраф, отмечает телеканал.