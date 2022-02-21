Киеву предрекли новый Майдан

Оппозиция готовит в Киеве новый Майдан при поддержке националистов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

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«Прозападная украинская оппозиция при поддержке националистических организаций активизируется для усиления внутриполитической нестабильности, и прощупывает возможности для проведения очередного Майдана с государственным переворотом», - приводит слова Филипоненко РИА Новости.

По его словам, в Киеве сформировано подразделение спецназначения для обеспечения общественного порядка. Это сделано для недопущения протестных акций и обеспечения стабильной обстановки в городе. Он также уточнил, что подразделению поставлено огнестрельное оружие и спецсредства для разгона массовых акций.

«До личного состава доводится информация о деструктивной деятельности экс-президента страны Порошенко, выделившего на протестные акции, с целью проведения очередного "Майдана" в период боевых действий, свыше 500 тысяч долларов», - добавил Филипоненко.