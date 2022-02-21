Киеву предрекли новый Майдан

Оппозиция готовит в Киеве новый Майдан при поддержке националистов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Прозападная украинская оппозиция при поддержке националистических организаций активизируется для усиления внутриполитической нестабильности, и прощупывает возможности для проведения очередного Майдана с государственным переворотом», - приводит слова Филипоненко РИА Новости.
По его словам, в Киеве сформировано подразделение спецназначения для обеспечения общественного порядка. Это сделано для недопущения протестных акций и обеспечения стабильной обстановки в городе. Он также уточнил, что подразделению поставлено огнестрельное оружие и спецсредства для разгона массовых акций.
«До личного состава доводится информация о деструктивной деятельности экс-президента страны Порошенко, выделившего на протестные акции, с целью проведения очередного "Майдана" в период боевых действий, свыше 500 тысяч долларов», - добавил Филипоненко.
Ранее Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что ВСУ открыли огонь по их позициям с применением минометов и артиллерии. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев нарушает Минские соглашения.