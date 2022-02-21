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28 минут назад

Экс-глава ЦРУ назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»

Елена Прошина

Майк Помпео, экс-глава ЦРУ и госсекретарь администрации бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что считает президента РФ Владимира Путина утонченным коллегой, который четко просчитывает свои действия.

Видеоролик, на котором Помпео откровенно признается в симпатии к российскому президенту, выложил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал. Мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», – заявил Помпео.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

Напомним, Майк Помпео возглавлял ЦРУ (2017-2018 гг.) и был госсекретарем США при экс-президенте США Дональде Трампе.

На этом посту Помпео признал, что США поставляли оружие для ВСУ во время вооруженного конфликта на востоке Украины, раскритиковав Барака Обаму за бесхребетную политику: «Мы дали им [Украине] настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских, тогда как они (Администрация Обамы — прим.ред.) предпочитали отправлять одеяла».

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