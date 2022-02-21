«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал. Мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», – заявил Помпео.