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20 минут назад

Зеленский нашёл выгоду в признании ДНР и ЛНР

Секрет Фирмы

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда считают признание ДНР и ЛНР со стороны России хорошим вариантом — оно поставит крест на минских соглашениях, которые Киев не хочет исполнять. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации украинского лидера. Там считают случившуюся эскалации на Донбассе под готовкой Москвы к признанию самопровозглашённых республик.

Зеленский нашел выгоду в признании ДНР и ЛНР
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

По словам собеседников издания, украинские власти не верят в возможность большой войны с Россией и «вторжение Путина». Поэтому Киев не собирается идти на прямые переговоры с властями ДНР и ЛНР и менять конституцию, чтобы выполнить минские договорённости по Донбассу. А это ключевые требования РФ.

«При этом само признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ЛДНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — рассказал источник.

Власти Украине считают эвакуацию и мобилизацию в ДНР и ЛНР и в целом военное обострение на Донбассе информационной подготовкой к признанию республик со стороны России.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности опроверг информацию о причастности Украины к взрывам снарядов в Ростовской области. Он заявил, что это «провокация» и «чистая ложь».

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