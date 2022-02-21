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16 минут назад

Байдена предостерегли от ошибок Германии во времена Первой мировой

Елена Прошина

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, похожа на ситуацию накануне Первой мировой войны. Об этом он написал в своей статье для журнала National Interest.

Байдена предостерегли от ошибок Германии во времена Первой мировой
Фото: ReutersReuters

По мнению Биби, Вашингтон повторяет действия Германии и Британской империи в начале 20 века. Он напомнил, что нагнетание истерии в итоге закончилось трагедией Первой мировой войны.

По его словам, Москва рассматривает размещение своих войск у границ как способ помешать «самому мощному в мире военному альянсу» — НАТО — обосноваться у своих границ. Биби подчеркнул, что недоверие и страх между Россией и Западом ведут к современной катастрофе.

Ранее западные СМИ сообщили, что «вторжение» на Украину состоится после 20 февраля. Кремль неоднократно опровергал информацию о «нападении» на Украину. В частности, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины.

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