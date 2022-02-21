Байдена предостерегли от ошибок Германии во времена Первой мировой

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, похожа на ситуацию накануне Первой мировой войны. Об этом он написал в своей статье для журнала National Interest.

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По мнению Биби, Вашингтон повторяет действия Германии и Британской империи в начале 20 века. Он напомнил, что нагнетание истерии в итоге закончилось трагедией Первой мировой войны.

По его словам, Москва рассматривает размещение своих войск у границ как способ помешать «самому мощному в мире военному альянсу» — НАТО — обосноваться у своих границ. Биби подчеркнул, что недоверие и страх между Россией и Западом ведут к современной катастрофе.