Жители ДНР оценили возвращение республики в состав Украины

Жители ДНР не хотят возвращения самопровозглашенной республики в состав Украины, даже если это произойдет мирным путем. Как сообщает URA.RU, корреспонденты которого пообщались с местными жителями, они готовы терпеть бедственное экономическое положение, однако жить в одном государстве с теми, кто обстреливал их дома, не собираются.

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При этом, несмотря на неготовность вернуться в состав Украины, собеседники издания отмечают, что как самостоятельная республика Донбасс не выживет.

«Ведь рухнуло практические все, люди уехали, закрылись остатки предприятий. Мы простые люди, что мы можем сделать», — сказала жительница ДНР Елена.

В качестве альтернативы опрошенные жители видят сотрудничество с Россией, поскольку в Киеве жителей Донбасса считают людьми «третьего сорта», а себя они считают русскими.

«Ну конечно с Украиной у нас уже общего будущего нет. Скорее всего, будем существовать автономно или примкнем к России. Восемь лет эта война уже тянется. Так жить больше невозможно. Хочется забыть все это как страшный сон», — заявил Алексей.

Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля — тогда в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин и детей в Россию. 19 февраля власти заявили о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет.