В ДНР рассказали о ночных атаках ВСУ

«Сейчас на линии фронта затишье, но, уверен, ближе к вечеру украинские силовики возобновят обстрелы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ один военнослужащий ДНР погиб, и еще трое получили ранения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Минувшей ночью украинские силовики провели несколько атак по территории ДНР. Одним из «прилетов» крупнокалиберного миномета с места, где располагается 54-я механизированная бригада ВСУ, убило шахтера на остановке в Петровском районе Донецка. Он ехал на утреннюю смену на шахту «Трудовская», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Видео дня

Также, по его словам, в двух школах – №105 и №56 – взрывом выбило все стекла. «ВСУ обстреливают Донбасс в основном из орудий советского образца. Еще недавно они использовали минометы стран НАТО калибра, который не подпадает под ограничения, наложенные Минскими соглашениями, и выше. Но сейчас не используют, видимо – очень ограниченный запас у них», – добавил собеседник.

При этом из прифронтовой зоны не все были эвакуированы, посетовал депутат. «Нами были вывезены дети из всех школ и детских домов. Но вот некоторые местные жители не хотят уезжать – «оставлять землю». При атаках ВСУ они спускаются в подвалы, но не могу сказать, что они полностью в безопасности», – указал он.

В целом же вывоз людей идет довольно активно, отметил Бердичевский. «Я проезжал сегодня мимо центра эвакуации, вышел, посмотрел – один автобус заполняется примерно минут за 10. Основная часть эвакуированных будет в Ростове, часть напрямую из Донбасса направляют в Центральную Россию, например – в Воронеж», – сказал депутат.

В понедельник сообщалось, что один военнослужащий Народной милиции Донецкой народной республики погиб при обстреле южного села Коминтерново, один тяжело ранен и двое контужены в результате действий ВС Украины, сообщает милиция.

«В результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции, еще один получил тяжелые ранения, двое – контужены», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции ДНР.

Также, около 8 утра в Новоазовский район ДНР проникла украинская диверсионная группа, чтобы подойти вплотную к государственной границе с Россией, с ними в бой вступили республиканские подразделения.

Кроме того, около 5 утра у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала Донецка при попытке установки взрывного устройства подорвался украинский диверсант. «Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.