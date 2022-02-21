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52 минуты назад

Появилось видео с места обстрела школы в Донецке

Александр Кузьмин

Две школы в Донецке попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Известия», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий. Запись опубликована в официальном Telegram-канале издания.

«Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов <...> Подробные обстоятельства произошедшего уточняются: оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия», – передает издание сообщение представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сообщалось, что сегодня утром произошел массированный обстрел Донецка.

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