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1 час назад

В США заявили, что именно Путин делает Америку снова великой

Газета.Ru

Публицист американской газеты The Atlantic Том МакТаг считает, что именно благодаря политике президента России Владимира Путина Америка снова стала великой. По его словам, украинский кризис показал, что Соединенные штаты не могут потерять свой имидж «старшего брата» на мировой арене.

В США заявили, что именно Путин делает Америку снова великой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москве необходимо было лишь немного пригрозить Европе, чтобы она вновь вернула «знаки имперской власти» Вашингтону.

При этом МакТаг заметил, что вечно помогать европейским странам Соединенные штаты не в cостоянии.

«Давление, оказываемое Владимиром Путиным, является частью более длинной истории, в которой Америку вынуждают тратить больше своих ресурсов на борьбу с растущей мощью Китая и, следовательно, она, не может позволить себе одновременно вечно защищать Европу. Да, это вымогательство, которого, однако, избежать невозможно», — говорится в статье.

По мнению журналиста, теперь Путин, вооруженный Китаем в качестве союзника, может позволить себе испытать силу Запада не только на сегодня, но и на годы вперед, надеясь создать трещины, к которым можно будет прибегнуть.

«Однако самое поразительное в путинском кризисе не то, что он показал уход Америки из Европы, а то, что Европа осталась американской», — подытожил МакТаг.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о датах «вторжения» на Украину элементом провокации. Он указал, что характер переговоров российского президента Владимира Путина с западными коллегами значительно контрастирует с истерикой, которая разворачивается в западных СМИ. В Кремле подчеркнули, что у России нет планов по вторжению, а в своей истории она «никогда ни на кого не нападала». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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