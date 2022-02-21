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1 час назад

В Киеве заявили, что Украина ведет переговоры с разными поставщиками газа

ТАССиещё 2

Украина сейчас ведет переговоры с различными поставщиками газа на следующий отопительный сезон, но среди них России нет. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

Украина ищет новых поставщиков газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Переговоры идут с разными поставщиками. России среди них нет", - сказал Шурма.

Шурма сообщил, что Украина намерена совершить скачок в добыче собственного газа, увеличив этот показатель за три года на 3-5 млрд куб. м.

"В течение трех лет вполне реально нарастить добычу на 3-5 млрд кубометров", - полагает он.

Шурма подтвердил, что для добычи 1 млрд куб. м газа нужно будет тратить около $1 млрд. "Но это инвестиции частных компаний в основном", - утверждает он.

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