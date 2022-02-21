Китай вводит санкции против США

Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на Тайвань. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню", - отметил он.

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Официальный представитель МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать все военные связи с Тайванем.

7 февраля Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США сообщило о том, что Госдепартамент одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической "поддержки, обслуживания и совершенствования" зенитных ракетных комплексов Patriot. Сумма сделки составляет $100 млн. Как отметили в Агентстве, соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания ЗРК Patriot, участие в которой "является требованием правительства США". В качестве подрядчиков названы концерн Raytheon Technologies и корпорация Lockheed Martin.

В октябре 2020 года власти КНР заявили о введении санкций в отношении Lockheed Martin, Raytheon Technologies и Boeing Defense. Тогда эта мера была введена из-за поставок Тайваню американского вооружения на сумму около 1,8 млрд долларов. По сообщению Агентства, речь тогда шла о крылатых ракетах воздушного базирования SLAM-ER, реактивных системах залпового огня HIMARS и подвесных разведывательных контейнеров MS-110 для самолетов.