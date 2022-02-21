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30 минут назад

Помпео назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Госсекретарь администрации бывшего президента США Дональда Трампа, экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

Кадры со словами Помпео в своем Telegram-канале выложил журналист Владимир Соловьев.

«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал», – сказал Помпео.

По его словам, Путин отстаивает интересы России. «Мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», – подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Напомним, ЦРУ Помпео возглавил в 2017 году по предложению Трампа, а в марте 2018 года занял пост госсрекретаря. На этой должности Помпео неоднократно негативно высказывался о России.

Ранее Помпео заявлял, что решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве является демонстрацией слабости.

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