Помпео назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»

Госсекретарь администрации бывшего президента США Дональда Трампа, экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.
Кадры со словами Помпео в своем Telegram-канале выложил журналист Владимир Соловьев.
«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал», – сказал Помпео.
По его словам, Путин отстаивает интересы России. «Мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», – подчеркнул экс-глава ЦРУ.
Напомним, ЦРУ Помпео возглавил в 2017 году по предложению Трампа, а в марте 2018 года занял пост госсрекретаря. На этой должности Помпео неоднократно негативно высказывался о России.
Ранее Помпео заявлял, что решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве является демонстрацией слабости.