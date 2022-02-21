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34 минуты назад

Премьер Японии оправдался за разговор с Путиным

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте, заявил: он считает, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным имел значение с точки зрения дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности в ситуации вокруг Украины.

Премьер Японии оправдался за разговор с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Страны всего мира сейчас прилагают дипломатические усилия для снижения напряженности. Наша страна в этой ситуации также должна прилагать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности. С этим осознанием я провел телефонные переговоры с президентом России [Владимиром] Путиным. И с этой точки зрения переговоры имели смысл», – передает ТАСС ответ Кисиды депутату от оппозиционной Партии японского обновления Хитоси Аояги, выразившему сомнение в наличии какого-либо результата от прошедших телефонных переговоров лидеров двух стран.

Глава японского правительства напомнил, что в ходе переговоров с российским президентом призвал его «отказаться от силового изменения ситуации и путем дипломатических переговоров добиться приемлемого для всех сторон решения». «Ситуация вокруг Украины – это проблема не только Европы, но и всего международного сообщества, включая Азию», – добавил он, в очередной раз выразив мнение о том, что ситуация вокруг Украины является «непредсказуемой».

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Напомним, в четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию вокруг Украины.

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