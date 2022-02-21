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39 минут назад

Первые добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс

Вечерняя Москва

Группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

Первые добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает РИА Новости, волонтеры уже начали помогать представителям самопровозглашенных республик.

Добровольцы приезжают в Донбасс, а коренные жители эвакуируются в Россию. В основном это касается женщин и детей. На 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Кроме того, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети. На данный момент уже 700 беженцев сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Положительные результаты оказались у 30 человек, все они госпитализированы.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

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