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22 минуты назад

Правительство Великобритании подготовило план «жизни с коронавирусом»

News.ru

План жизни Великобритании в условиях сосуществования с коронавирусом изложит в понедельник, 21 февраля, премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщили в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит. Ранее Джонсон уже озвучивал ряд идей соответствующего характера, среди которых досрочная отмена самоизоляции для ковид-положительных и отношение к корнавирусной инфекции как к простуде.

Великобритания подготовила план «жизни с коронавирусом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вопрос об отмене обязательной самоизоляции для ковид-положительных на месяц раньше запланированного срока Джонсон намерен поднять 21 февраля в парламенте. В конце января Англия уже отменила COVID-сертификаты для входа в помещение, масочный режим, а также требование удалённой работы.

Кабинет министров соберётся утром в понедельник, чтобы согласовать план борьбы с COVID-19, а премьер-министр, как ожидается, представит парламенту обновлённую информацию сегодня днем. Ожидается, что вечером состоится пресс-конференция, — отмечается в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В настоящее время в Англии более 81% взрослого населения получило бустерную дозу вакцины от коронавируса, число случаев заболевания продолжает снижаться, в связи с чем существуют предпосылки для отмены всех оставшихся законодательных ограничений. Как сообщили на Даунинг-стрит, план «жизни с COVID-19» в первую очередь будет основываться на теме вакцинации.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время в мире сложились «идеальные условия» для появления более заразного и опасного варианта коронавируса. При этом он не исключил возможности покончить с пандемией уже в 2022 году.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что новые штаммы COVID-19 появиться могут, но вероятность данного сценария невелика. Учёный объяснил, что формированию очередных разновидностей инфекции мешает уровень вакцинации населения Земли — около 50%, кроме того, «много людей переболели».
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