Макфол оценил предупреждение посольства США в Москве об «атаках»

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол назвал «необычным» содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных терактах на объекты инфраструктуры в России, сообщает news.ru.

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По его словам, он практически не помнит подобных случаев в своей практике.

«Это очень необычно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)», — заявил дипломат.

Ранее посольство США в Москве, ссылаясь на неназванные СМИ, предупредило американцев о существующей угрозе терактов в общественных местах в российской столице, Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль российско-украинской границы.

При этом дипломаты не уточнили, какие издания распространили информацию о возможных нападениях в России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила у представителей дипмиссии в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам.