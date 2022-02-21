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28 минут назад

СМИ: Макрон и Путин дважды созванивались 20 февраля

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье. Об этом сообщает в ночь на понедельник телеканал BFM.

СМИ: Макрон дважды за день позвонил Путину
Фото: ReutersReuters

По его данным, второй разговор длился один час. Подробности повторной беседы не приводятся.

Первый телефонный разговор президентов России и Франции состоялся утром 20 февраля и продолжался 1 час 45 минут. По его итогам, как сообщил Елисейский дворец, лидеры договорились о возобновлении работы в "нормандском формате" и об организации встречи трехсторонней Контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе. Также они выразили приверженность дипломатическому пути для снижения напряженности на востоке Украины и поручили главам МИД двух стран обсудить возможную встречу с участием лидеров России, Украины, Франции, стран ЕС и их партнеров для обсуждения нового порядка в сфере безопасности в Европе.

После переговоров с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Их разговор продлился полчаса. В ходе него Зеленский пообещал не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце. После Зеленского Макрон в воскресенье вечером провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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