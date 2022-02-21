СМИ: Макрон дважды за день позвонил Путину

Первый телефонный разговор президентов России и Франции состоялся утром 20 февраля и продолжался 1 час 45 минут. По его итогам, как сообщил Елисейский дворец, лидеры договорились о возобновлении работы в "нормандском формате" и об организации встречи трехсторонней Контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе. Также они выразили приверженность дипломатическому пути для снижения напряженности на востоке Украины и поручили главам МИД двух стран обсудить возможную встречу с участием лидеров России, Украины, Франции, стран ЕС и их партнеров для обсуждения нового порядка в сфере безопасности в Европе.