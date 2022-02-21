В России заявили о способности Украины создать ядерное оружие

Украина способна создать ядерное оружие на уровне Пакистана, оно будет достаточно примитивным, едва ли способным подорвать противоракетную безопасность России, но возможность такая у страны есть, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что и отечественные межконтинентальные баллистические ракеты создавались на территории этой страны.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов вернуть Украине ядерный статус, в случае если стране не предоставят гарантии безопасности. Юлин убежден, что возможность такая у главы государства действительно есть.

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«Примитивное ядерное оружие для Украины достать несложно, — сказал он. — Наши межконтинентальные баллистические ракеты, кстати, выпускались большей частью именно там, это украинское производство. Другое дело, что сейчас страна вряд ли способна выпускать качественное оружие, будут проблемы с носителями, ядерными боеголовками. Но все же, создать примитивное ядерное оружие на уровне Пакистана она способна».

Юлин напомнил, что Украина сама приняла безъядерный статус и передала России ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

«В любом случае, не думаю, что страна готова к переходу в статус ядерных держав и к созданию носителей, способных прорвать противоракетную оборону России», — заключил военный историк.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.