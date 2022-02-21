Байден созвал заседание Совета нацбезопасности по вопросу Украины

Президент США Джо Байден провел заседание Совета нацбезопасности для обсуждения последних событий вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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«Президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события на фоне наращивания сил Россией на границе с Украиной», — говорится в сообщении.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.