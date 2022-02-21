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12 минут назад

Макфол оценил предупреждение посольства США в Москве об «атаках»

News.ruиещё 5

«Необычным» назвал содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных «нападениях» на объекты инфраструктуры в РФ экс-посол США в Москве Майкл Макфол. Он отметил, что практически не помнит подобных случаев в своей практике. Об этом дипломат написал в своём Twitter.

Макфол оценил предупреждение посольства США в Москве об «атаках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это очень необычно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района), — написал Макфол.

Посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. При этом дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в России.

Новость прокомментировала официальный представитель МИД РA Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам.

«Если нет, то как это всё понимать?» — возмутилась дипломат.

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