Макфол оценил предупреждение посольства США в Москве об «атаках»

«Необычным» назвал содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных «нападениях» на объекты инфраструктуры в РФ экс-посол США в Москве Майкл Макфол. Он отметил, что практически не помнит подобных случаев в своей практике. Об этом дипломат написал в своём Twitter.

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Это очень необычно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района), — написал Макфол.

Посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. При этом дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в России.

Новость прокомментировала официальный представитель МИД РA Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам.