В Белоруссии назвали условие нормализации отношений с Литвой

"Мы воспринимаем это решение как абсолютно незаконное <…>, - сказал Головченко. - Но мы хеджируем свои риски и секьюритизируем наши экономические интересы, поэтому калий поедет в другую сторону, он уже едет. Украина и Россия - это что касается морских перевозок, в основном калий идет в Россию. Есть железнодорожные перевозки в направлении Китая".