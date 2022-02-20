В Белоруссии назвали условие нормализации отношений с Литвой

Белоруссия после блокировки Литвой транзита калийных удобрений направила их на экспорт через Россию и Украину. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью литовскому изданию "Вечерние новости", фрагмент которого был показан в воскресенье эфире телеканала "Беларусь-1".
"Мы воспринимаем это решение как абсолютно незаконное <…>, - сказал Головченко. - Но мы хеджируем свои риски и секьюритизируем наши экономические интересы, поэтому калий поедет в другую сторону, он уже едет. Украина и Россия - это что касается морских перевозок, в основном калий идет в Россию. Есть железнодорожные перевозки в направлении Китая".
Головченко не исключил возможности прекращения экспорта древесины в Литву.
"Если придется, мы перекроем этот канал поставок. Где будет брать Литва древесину и куда денутся литовские деревообработчики - вопрос. Мы просто перекинем древесину на другие рынки, спрос очень большой", - сказал он.
Минск быстро нормализует отношения с Вильнюсом, если Литва откажется от подрывной деятельности, угрожающей суверенитету Белоруссии, заявил премьер.