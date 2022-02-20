В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

В Белоруссии нормализуют отношения с Литвой при отказе от подрывной деятельности

ТАСС

Белоруссия после блокировки Литвой транзита калийных удобрений направила их на экспорт через Россию и Украину. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью литовскому изданию "Вечерние новости", фрагмент которого был показан в воскресенье эфире телеканала "Беларусь-1".

В Белоруссии назвали условие нормализации отношений с Литвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы воспринимаем это решение как абсолютно незаконное <…>, - сказал Головченко. - Но мы хеджируем свои риски и секьюритизируем наши экономические интересы, поэтому калий поедет в другую сторону, он уже едет. Украина и Россия - это что касается морских перевозок, в основном калий идет в Россию. Есть железнодорожные перевозки в направлении Китая".

Экспорт древесины

Головченко не исключил возможности прекращения экспорта древесины в Литву.

"Если придется, мы перекроем этот канал поставок. Где будет брать Литва древесину и куда денутся литовские деревообработчики - вопрос. Мы просто перекинем древесину на другие рынки, спрос очень большой", - сказал он.

Минск быстро нормализует отношения с Вильнюсом, если Литва откажется от подрывной деятельности, угрожающей суверенитету Белоруссии, заявил премьер.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители