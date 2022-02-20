В бундестаге испугались ответа России из-за санкций Запада

ФРГ может столкнуться с проблемами в области газоснабжения, если Москва примет ответные меры в ответ на санкции Запада из-за эскалации ситуации вокруг Украины. Такое опасение высказал в эфире телеканала ZDF глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених. При этом он подчеркнул, что на такой случай у страны имеется альтернатива.

Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России, — сказал Мютцених.

Он также добавил, что в подобном случае у Германии найдутся «альтернативы», поскольку ЕС, по утверждению политика, гарантировал себе поставки энергоносителей. Тем не менее, Берлин стремится предотвратить подобный сценарий развития событий.