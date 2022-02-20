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34 минуты назад

В бундестаге испугались ответа России из-за санкций Запада

News.ru

ФРГ может столкнуться с проблемами в области газоснабжения, если Москва примет ответные меры в ответ на санкции Запада из-за эскалации ситуации вокруг Украины. Такое опасение высказал в эфире телеканала ZDF глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених. При этом он подчеркнул, что на такой случай у страны имеется альтернатива.

В бундестаге испугались ответа России из-за санкций Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России, — сказал Мютцених.

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Он также добавил, что в подобном случае у Германии найдутся «альтернативы», поскольку ЕС, по утверждению политика, гарантировал себе поставки энергоносителей. Тем не менее, Берлин стремится предотвратить подобный сценарий развития событий.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата, представитель Левой партии Клаус Эрнст призвал оставить газопровод «Северный поток — 2» без санкционного давления. Он прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что Берлину следует рассматривать «все варианты» ответа, если Россия допустит вторжение на Украину, в том числе в контексте «Северного потока — 2». По мнению Эрнста, после этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не ФРГ. «Северный поток — 2» нужно держать вдали от этого конфликта, подчеркнул депутат.

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