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11 минут назад

Глава Минобороны Украины заявил, что нападения России в ближайшие дни не будет

Вечерняя Москва

Говорить о «нападении» России на Украину в ближайшие дни неуместно. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины: нападения РФ в ближайшие дни не будет
Фото: minre.gov.uaminre.gov.ua

По его словам, пока ни в одном городе нет «ударной группировки» российских войск.

— Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы. Я хочу напомнить нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года, — отметил Резников.

Он добавил, что украинские военные готовы к сопротивлению и встрече российских войск. Об этом Резников рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».

Глава Минобороны Украины обратился к жителям Донбасса

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не планирует нападать на Украину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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