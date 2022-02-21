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29 минут назад

Lufthansa и Swiss Air приостановили полеты в Киев

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa и крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss Air объявили о приостановке полетов в столицу Украины с понедельника из-за якобы существующей угрозы российского «вторжения».

Как передает британская радиовещательная корпорация Би-би-си, авиаперевозчик Германии Lufthansa с понедельника приостановил полеты в Киев и в Одессу до конца февраля, однако рейсы во Львов будут выполняться. Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss Air проинформировала клиентов о прекращении полетов в Киев до 28 февраля. Lufthansa объяснила принятое решение заботой о безопасности пассажиров и членов экипажа. Похожее заявление сделала Swiss Air.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

Напомним, 12 февраля стало известно, что британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением о прекращении действия страхового покрытия для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве через 48 часов. После этого лизингодатели потребовали вернуть самолеты с Украины на территорию ЕС. 13 февраля нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину. Вопреки этому в министерстве инфраструктуры Украины заявили, что воздушное пространство страны остается открытым.

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