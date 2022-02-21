Национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa и крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss Air объявили о приостановке полетов в столицу Украины с понедельника из-за якобы существующей угрозы российского «вторжения».

Как передает британская радиовещательная корпорация Би-би-си, авиаперевозчик Германии Lufthansa с понедельника приостановил полеты в Киев и в Одессу до конца февраля, однако рейсы во Львов будут выполняться. Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss Air проинформировала клиентов о прекращении полетов в Киев до 28 февраля. Lufthansa объяснила принятое решение заботой о безопасности пассажиров и членов экипажа. Похожее заявление сделала Swiss Air.