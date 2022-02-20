Глава МИД Украины насмешил ведущих «борьбой» с камерой на брифинге

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оконфузился во время записи видеокомментария для телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА «Новости».
Вначале Кулеба заметил, что картинка не транслируется.
«Мне тут пальцем закрыли камеру», — пожаловался министр.
После этого он пытался крутить камеру, менять ее положение, но стало только хуже. Помощники за кадром пришли на помощь министру, но в итоге глава украинского МИДа продолжил записывать выступление вверх ногами.
Ведущие телеканала не выдержали и прервали Кулебу, давясь от смеха. Они отметили, что вернутся к трансляции после «борьбы с техникой».
Ранее Кулеба заявил, что «уже есть все основания принять хотя бы часть подготовленных против России санкций», и призвал Запад это сделать.