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30 минут назад

Глава МИД Украины насмешил ведущих «борьбой» с камерой на брифинге

Майк Габриелян

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оконфузился во время записи видеокомментария для телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД Украины насмешил ведущих «борьбой» с камерой на брифинге
Фото: ReutersReuters

Вначале Кулеба заметил, что картинка не транслируется.

«Мне тут пальцем закрыли камеру», — пожаловался министр.

После этого он пытался крутить камеру, менять ее положение, но стало только хуже. Помощники за кадром пришли на помощь министру, но в итоге глава украинского МИДа продолжил записывать выступление вверх ногами.

Ведущие телеканала не выдержали и прервали Кулебу, давясь от смеха. Они отметили, что вернутся к трансляции после «борьбы с техникой».

Ранее Кулеба заявил, что «уже есть все основания принять хотя бы часть подготовленных против России санкций», и призвал Запад это сделать.

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