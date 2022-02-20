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35 минут назад

В Грузии облили краской памятник Сталину

News.ru

Неизвестные облили красной краской памятник Иосифу Сталину в селе Вариани Горийского муниципалитета Грузии, передаёт Sputnik Грузия. Это сделали некие гражданские активисты, несогласные с его установкой. Они же сами засняли свою акцию, кадры которой затем появились с Сети.

В Грузии облили краской памятник Сталину
Фото: newsgeorgia.genewsgeorgia.ge

Инцидент произошёл поздно ночью в субботу, 19 февраля. Памятник Сталину закрасили краской из баллончиков.

Памятник установили всего несколько дней назад местные жители на частной территории. Вокруг него планировали разбить сквер. Теперь если выяснится, что памятник появился без разрешения властей, то его демонтируют.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что негативные высказывания в адрес Иосифа Сталина и попытки извне представить его как «главного злодея» нацелены на переписывание истории России и итогов Второй мировой войны.

В России идею установки памятника Сталину поддержали 48% опрошенных, а открытие его музея — 60%. Сторонники этой идеи обосновали необходимостью сохранения истории СССР и положительной ролью Сталина в ней.

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