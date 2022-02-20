США пообещали Украине помощь в случае "вторжения России"

Власти США не меняют свою точку зрения, согласно которой Россия якобы намерена вторгнуться на Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в эфире американского телеканала CBS.
"Нет, как заявил президент [США Джо] Байден <...>, все, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент [России Владимир] Путин, осуществляется", - сказал он, отвечая на вопрос о том, изменились ли соответствующие оценки.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу.
Власти США готовы будут расширить помощь Украине, в том числе военную, в случае "вторжения" РФ, заявил Блинкен.
"Президент [США Джо Байден] сказал, что в случае вторжения мы удвоим нашу поддержку Украины. Это подразумевает помощь в области обеспечения безопасности, экономическую помощь, дипломатическую помощь, политическую помощь, гуманитарную помощь", - сказал он.