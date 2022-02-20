США пообещали Украине помощь в случае "вторжения России"

"Нет, как заявил президент [США Джо] Байден <...>, все, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент [России Владимир] Путин, осуществляется", - сказал он, отвечая на вопрос о том, изменились ли соответствующие оценки.