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53 минуты назад

В Европе испугались угроз Зеленского по ренуклеаризации Украины

News.ru

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе больше похожи на заявления времён холодной войны и демонстрируют, что политик не осознает масштаба проблем. Об этом заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции и член партии «Народное единство» («Лаики энотита») Костас Исихос. Он также добавил, что Зеленский снова стал использовать образ телевизионного комика.

В Европе испугались угроз Зеленского по ренуклеаризации
Фото: ReutersReuters

Я думаю, что Зеленский потерял контроль над самообладанием, политическим мышлением и мирными перспективами урегулирования. В то время, когда должна получить признание дипломатия, этого не происходит, когда он говорит, что Украина может вновь стать ядерной державой, то есть иметь ядерное оружие, — сказал Исихос.

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Греческий политик отмечает, что подобных угроз ядерным оружием не делали даже в НАТО и США. По мнению Исихоса, такие заявления вызывают тревогу. Он также считает, что Зеленский неожиданно снова начал «изображать комика», что может быть очень не кстати.

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Зеленский находится вне реального масштаба и опасности проблем, и, возможно, он вновь вернулся к телевизионному образу комика. Но сейчас происходит не комедия, а древнегреческая трагедия, то, что переживает украинский народ с господином Зеленским и воинственными силами, которые его окружают, — добавил Исихос.

Зеленский ранее объявил о созыве для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Документ предполагает в числе прочего отказ от неядерного статуса государства. Своё заявление украинский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно этому меморандуму Киев, унаследовавший после распада СССР значительный ядерный арсенал, ликвидировал его и присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия.

При этом Москва, Лондон и Вашингтон обязались гарантировать Киеву безопасность.

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